Арестович заявил о проблеме отсутствия на Украине производства минометов

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране минометов, в которых сейчас нуждаются ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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В ходе эфира Арестович рассуждал, какими вопросами будут задаваться историки через 100 лет, изучая текущий конфликт на Украине.

«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбанная труба с плитой и иглой, которая накалывает — все», — сказал он, отметив, что через исследование данного «кейса» можно понять «как мы работаем».

По словам экс-советника, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес во время саммита в Вильнюсе спросил у него про минометы, а Арестович, в свою очередь, ответил, что «не находится слов».