Арестович заявил о проблеме отсутствия на Украине производства минометов
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране минометов, в которых сейчас нуждаются ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
В ходе эфира Арестович рассуждал, какими вопросами будут задаваться историки через 100 лет, изучая текущий конфликт на Украине.
«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбанная труба с плитой и иглой, которая накалывает — все», — сказал он, отметив, что через исследование данного «кейса» можно понять «как мы работаем».
По словам экс-советника, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес во время саммита в Вильнюсе спросил у него про минометы, а Арестович, в свою очередь, ответил, что «не находится слов».
Ранее Арестович заявил, что даже подготовленная украинская пехота понесет большие потери, если Запад не поставит Киеву дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км и более. Как он указал, пока что западные страны дают ВСУ оружие, чтобы Украина не проиграла. Но чтобы она победила в конфликте, поставки необходимо ускорить. Соответствующего решения в Киеве ждут после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.