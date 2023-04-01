Мобилизация: последние новости на сегодня 1 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные курганцы обратились к землякам

Видео дня

Мобилизованные граждане из Курганской области, которые проходят службу в ДНР, обратились к землякам с благодарностью за гуманитарную помощь. Видеообращением поделился депутат Щучанского округа Михаил Рябков, пишет URA.RU.

Один из военнослужащих рассказал, что депутат уже приезжал к ним и продолжает помогать по мере возможностей.

«Спасибо за все! Спасибо детям, которые нам пишут и украшают рисунками. Мы их всегда храним с собой», — сказал он.

Солдаты также выразили благодарность организации «Боевое братство» из Челябинской области.

Мобилизованные нижегородцы ушли в отпуск

Мобилизованные граждане из Нижегородской области прибыли в Саров на время отпуска. Об этом рассказал глава города Алексей Сафонов на своей странице «ВК», пишет «NewsNN».

Он спросил у военнослужащих, как проходит их служба и довольны ли они своими условиями. Солдаты поделились, что у них в части нет проблем с питанием и снаряжением, однако фруктов и овощей не хватало.

Мобилизованные попросили включить в новую партию гуманитарной помощи туристические газовые баллоны, горелки, перевязочные материалы и таблетки сухого спирта.

«Настроение у парней бодрое, и, как настоящие мужчины, они настроены на победу», — подчеркнул глава Сарова, добавив, что согласился на просьбу военнослужащих.

В Пензе мобилизованные пользовались кроватями и бельем из детских лагерей

Для мобилизованных граждан из Пензенской области потребовалось закупить новые кровати, одеяла и подушки. Потраченные на это средства изначально предназначались для закупки вещей в детские лагеря. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко, передает «Penzainform.ru».

Он уточнил, что расходы бюджетных средств на обеспечение мобилизованных солдат необходимыми нуждами изначально не были предусмотрены.

«За счет того, что мы приняли почти 8 000 мобилизованных осенью, у нас оказались не заложены расходы на детский отдых», — указал Басенко.