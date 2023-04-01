Военкоматы начали прием на отсрочку от армии для IT-специалистов

С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Минцифры.

«С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки. 1 марта Минцифры отправило в военкоматы собранные заявления от ИТ-специалистов», — сообщает сайт РБК .

Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.