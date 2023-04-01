$76.45+0.1482.39-0.75
16 минут назад

Военкоматы начали прием на отсрочку от армии для IT-специалистов

Ura.Ru

С 1 апреля военкоматы начнут рассматривать рассрочку по призыву для IT-специалистов в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщили в Минцифры.

Военкоматы начали прием на отсрочку от армии для IT-специалистов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки. 1 марта Минцифры отправило в военкоматы собранные заявления от ИТ-специалистов», — сообщает сайт РБК.

Ранее стало известно, что призыв в рамках весенней призывной кампании в России начнется с 1 апреля. Всего намерены призвать 147 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий