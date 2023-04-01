Стал известен возможный преемник Столтенберга на посту главы НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может возглавить НАТО в октябре 2023 года. Такой прогноз дал британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатический источник, передает РИА Новости.

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Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занимает свою должность почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года — до конца сентября 2023 года.

Уточняется, что полномочия Урсулы фон дер Ляйен истекают только в 2024 году, однако ряд стран уже предложил ей возглавить Североатлантический альянс сразу после ухода Столтенберга.

Британские СМИ допускают, что Лондон может наложить вето на кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, указывая на тот факт, что ее послужного списка на посту главы Министерства обороны Германии недостаточно для становления лидером НАТО.

Агентство напоминает, что Североатлантический альянс не проводит официальных выборов генерального секретаря. Лидера назначают по итогам совещания 30 стран, входящих в состав НАТО.