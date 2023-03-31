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26 минут назад

Wargonzo: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard

Российская Газета

ВСУ отправили под Угледар 10 танков Leopard. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил каналу Wargonzo командир БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса позывным "Викинг".

Wargonzo: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он уточнил, что сейчас его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Здесь ожидается наступление противника, либо его имитация с целью отвлечь внимание.

Напомним, 27 марта Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина получила от ФРГ 18 танков Leopard 2A6. Также в Сети появлялись видео с большим скоплением военной техники ВСУ, в том числе западного производства.

Армия,Олаф Шольц,
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