Wargonzo: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard

ВСУ отправили под Угледар 10 танков Leopard. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил каналу Wargonzo командир БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса позывным "Викинг".
Он уточнил, что сейчас его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Здесь ожидается наступление противника, либо его имитация с целью отвлечь внимание.
Напомним, 27 марта Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина получила от ФРГ 18 танков Leopard 2A6. Также в Сети появлялись видео с большим скоплением военной техники ВСУ, в том числе западного производства.