Wargonzo: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard

ВСУ отправили под Угледар 10 танков Leopard. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил каналу Wargonzo командир БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса позывным "Викинг".

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Он уточнил, что сейчас его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Здесь ожидается наступление противника, либо его имитация с целью отвлечь внимание.