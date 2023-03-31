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Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям Вооруженных сил России. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России
© РИА Новости

Звания получили 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова «за героизм и отвагу в ходе боевых действий».

27 марта российский президент Владимир Путин присвоил 346-й отдельной бригаде специального назначения, 25-му отдельному полку специального назначения и 10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова почетные звания «гвардейских».

18 марта Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская». 17 ноября прошлого года Путин присвоил почетное звание гвардейского 23-му истребительному Таллинскому авиаполку.

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