Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям Вооруженных сил России. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Звания получили 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова «за героизм и отвагу в ходе боевых действий».
27 марта российский президент Владимир Путин присвоил 346-й отдельной бригаде специального назначения, 25-му отдельному полку специального назначения и 10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова почетные звания «гвардейских».
18 марта Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская». 17 ноября прошлого года Путин присвоил почетное звание гвардейского 23-му истребительному Таллинскому авиаполку.