Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям Вооруженных сил России . Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Звания получили 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова «за героизм и отвагу в ходе боевых действий».