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52 минуты назад

В Генштабе ВС России высказались о возможности отправки призывников в зону СВО

Lenta.ru

Российских призывников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

В Генштабе высказались о возможности отправки призывников в зону СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Цимлянского, тот воинский контингент, который уже находится в зоне СВО, справляется с поставленными задачами, и его увеличение не требуется.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — заявил он.

При этом при заключении контракта с Минобороны у военнослужащего появляется возможность отправиться в зону СВО. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что любой срочник может участвовать в СВО при подписании контракта.

Днем ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с законом планируется призвать 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,Генштаб,
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