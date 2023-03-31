В Генштабе высказались о возможности отправки призывников в зону СВО

Российских призывников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

По словам Цимлянского, тот воинский контингент, который уже находится в зоне СВО, справляется с поставленными задачами, и его увеличение не требуется.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — заявил он.

При этом при заключении контракта с Минобороны у военнослужащего появляется возможность отправиться в зону СВО. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что любой срочник может участвовать в СВО при подписании контракта.