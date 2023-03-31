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59 минут назад

Назван срок вывода немецких войск из Мали

Никита Бородкин

Германия начнет вывод своих войск из Мали в июне 2023 года и закончит его к маю 2024 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Назван срок вывода немецких войск из Мали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бундесвер должен уйти из африканской страны до истечения срока действия мандата, по которому около 1400 военнослужащих находились в Мали в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА).

Напомним, что войска отправили в страну после военного переворота весной 2012 года, при котором север страны захватили исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В октябре того года Берлин заявил, что будет оказывать помощь властям Мали в борьбе с противником, в том числе обучая местных военных. Кроме того, была предусмотрена техническая и финансовая поддержка.

В феврале 2013 года парламент Германии одобрил планы по отправке немецких войск. в Мали. При этом участие армии ФРГ в боевых действиях не предусматривалось.

Армия,Аль-Каида,ООН,Бундестаг,
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