Назван срок вывода немецких войск из Мали

Германия начнет вывод своих войск из Мали в июне 2023 года и закончит его к маю 2024 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Бундесвер должен уйти из африканской страны до истечения срока действия мандата, по которому около 1400 военнослужащих находились в Мали в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА).

Напомним, что войска отправили в страну после военного переворота весной 2012 года, при котором север страны захватили исламисты, связанные с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В октябре того года Берлин заявил, что будет оказывать помощь властям Мали в борьбе с противником, в том числе обучая местных военных. Кроме того, была предусмотрена техническая и финансовая поддержка.