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19 минут назад

Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-24 на запорожском направлении

ТАССиещё 1

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" Вооруженных сил РФ сбил на запорожском направлении украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчетом ЗРК "Бук" был сбит вертолет Ми-24 противника", - сказал Гордеев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, на южно-донецком направлении была ликвидирована разведывательная группа противника, при этом уничтожено более 10 военнослужащих. Гордеев также отметил, что расчетом ЗРК "Оса-АКМ" был уничтожен украинский беспилотник "Валькирия".

Он добавил, что российским силам также удалось выявить скопление 5 бронеавтомобилей и 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Упреждающим огнем артиллерии было нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - заключил Гордеев.

Армия,Александр Гордеев,Минобороны России,
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