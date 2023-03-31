Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Ми-24

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" Вооруженных сил РФ сбил на запорожском направлении украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев .

"На запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчетом ЗРК "Бук" был сбит вертолет Ми-24 противника", - сказал Гордеев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ .

По его словам, на южно-донецком направлении была ликвидирована разведывательная группа противника, при этом уничтожено более 10 военнослужащих. Гордеев также отметил, что расчетом ЗРК "Оса-АКМ" был уничтожен украинский беспилотник "Валькирия".