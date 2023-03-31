На Украине объяснили большое количество уклонистов среди граждан

«Когда полномасштабная война длится уже больше года, когда есть осознание, какому нашествию себя противопоставили и как это тяжело, что такое противодействовать армии страны, которая в пять раз превышает нас населением, тогда и мотивационный ресурс у людей уменьшился», — подчеркнула она.