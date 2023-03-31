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28 минут назад

На Украине объяснили большое количество уклонистов среди граждан

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Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила, что большое число уклонистов связано со «снижением мотивационного ресурса» у граждан. Украинское издание «Суспильне» опубликовало интервью с Гуменюк, в ходе которого обсуждались вопросы мобилизации и облавы на призывников.

На Украине объяснили большое количество уклонистов среди граждан
Фото: ТАССТАСС

«Когда полномасштабная война длится уже больше года, когда есть осознание, какому нашествию себя противопоставили и как это тяжело, что такое противодействовать армии страны, которая в пять раз превышает нас населением, тогда и мотивационный ресурс у людей уменьшился», — подчеркнула она.

По ее словам, большое количество украинских граждан эвакуировались в отдаленные от боевых действий регионы и не спешат становиться на учет в военкоматах. Гуменюк объяснила, что такие действия помогут избежать получения повестки по месту жительства, но не уберегут от личной встречи с военкомом.

Говоря о множественных случаях задержания призывников без участия наряда полиции и облав, пресс-секретарь сил обороны Украины предложила жителям «начать с себя».

«Центры комплектования не ставят себе за цель похищать людей. Здесь начинать надо с себя и дать ответ, выполнил ли ты предусмотренные законом вещи, свои обязательства», — резюмировала она.

30 марта сообщалось, что на Украине может появиться «реестр уклонистов». Представитель комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на данный момент разрабатывается соответствующий законопроект. По его словам, закон будет давать военкоматам право обнародовать личные данные военнообязанных, которые игнорируют повестки.

Армия,Федор Вениславский,Верховная Рада,
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