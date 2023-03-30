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9 минут назад

США подсчитали число прошедших подготовку на Западе бойцов ВСУ

Lenta.ru

Пентагон подсчитал число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в западных странах и самих Штатах, и указал, что речь идет о более чем 18 тысячах человек. Об этом пишет ТАСС.

США подсчитали число прошедших подготовку на Западе бойцов ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из них семь тысяч солдат прошли тренировки в США, а 11 тысяч — в других странах.

Сейчас в США завершили подготовку 65 военных Украины, они готовы к применению систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Солдаты уже отправились в Европу для интеграции этих комплексов.

Ранее издание Declassified UK опубликовало кадры, на которых, как предполагается, можно увидеть процесс тренировок ВСУ обращению со снарядами с обедненным ураном. Инструкторы, как указывало Минобороны Британии, уже «начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для танков Challenger 2».

Армия,Пентагон,
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