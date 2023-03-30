США подсчитали число прошедших подготовку на Западе бойцов ВСУ

Пентагон подсчитал число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в западных странах и самих Штатах, и указал, что речь идет о более чем 18 тысячах человек. Об этом пишет ТАСС.

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Из них семь тысяч солдат прошли тренировки в США, а 11 тысяч — в других странах.

Сейчас в США завершили подготовку 65 военных Украины, они готовы к применению систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Солдаты уже отправились в Европу для интеграции этих комплексов.