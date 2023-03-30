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30 минут назад

Американский политик указал на ложь главы Пентагона об Артемовске

Lenta.ruиещё 2

Американский политический деятель и правозащитник Аджаму Барака заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) любой ценой указывает на ложь главы Пентагона Ллойда Остина о том, что город не имеет стратегического значения. Своим мнением он поделился в Twitter.

Американский политик указал на ложь главы Пентагона об Артемовске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политик обратил внимание на заявления западных «пропагандистов» об отсутствии существенной стратегической ценности города. При этом, по словам Барака, «актер-президент Зеленский думает иначе, жертвуя тысячами жизней, чтобы удержать его».

6 марта Остин заявил, что Артемовск не имеет большую стратегическую ценность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военного конфликта.

«Я думаю, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое», — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что взятие российскими силами Артемовска не станет переломным моментом в ходе боевых действий.

Армия,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,Пентагон,
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