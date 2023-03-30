Великобритания опровергла заявления об увеличении поставок танков Украине

В канцелярии британского премьера опровергли заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о намерении Лондона увеличить поставки танков Киеву в два раза. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На просьбу агентства прокомментировать слова украинского посла официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявила, что Лондон обязался поставить Киеву роту из 14 танков Challenger 2. Кроме того, по ее словам, ведутся переговоры с международными партнерами над увеличением общих поставок вооружений Украине.

«Но никаких новых объявлений не было», — заявила она, подтвердив, что Великобритания уже передала Украине танки.