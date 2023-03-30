Кулеба: Китай пообещал не передавать оружие России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай обещал не передавать оружие России. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, Китай «прощупывает почву», пытаясь решить, какую роль сыграть в конфликте. Он отметил, что КНР выгодна ослабленная Россия, которая будет идти на уступки китайским властям.

Кулеба отметил, что глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие Москве.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не имеет подтверждения заявлений о том, что Китай поставляет какое-либо вооружение России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации ежегодного доклада организации, трансляция ведется в его Twitter-аккаунте.

По его словам, альянс обладал информацией о том, что РФ якобы запросила помощь у КНР и Пекин рассматривает этот запрос.