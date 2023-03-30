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45 минут назад

Пентагон обвинил Россию в кибератаке на интернет-провайдера в 2022 году

Парламентская газетаиещё 1

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам обвинил Россию в том, что в начале 2022 года она якобы совершила кибератаку на коммуникационную компанию и интернет-провайдера Viasat. Об этом в четверг он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в палате представителей конгресса США.

Пентагон обвинил Россию в кибератаке на интернет-провайдера в 2022 году
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, атака имела место в начале 2022 года, когда Москва объявила о проведении специальной военной операции.

«Россия осуществляла кибератаки на систему спутниковой связи США Viasat, чтобы нанести удар по системам командования и управления ВСУ и позволить Москве проводить маневры», — цитирует ТАСС Плама.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о связи России с хакерскими группировками. По его словам, в Кремле искренне удивляются, когда любую группу хакеров пытаются ассоциировать с Москвой.

Армия,Дмитрий Песков,Пентагон,
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