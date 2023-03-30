Пентагон обвинил Россию в кибератаке на интернет-провайдера в 2022 году

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам обвинил Россию в том, что в начале 2022 года она якобы совершила кибератаку на коммуникационную компанию и интернет-провайдера Viasat. Об этом в четверг он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в палате представителей конгресса США.