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Шведские противотанковые комплексы BILL 2 замечены на Украине

Власти Швеции продолжают оказывать военную помощь вооруженным формированиям киевского режима. У украинских боевиков впервые замечены противотанковые ракетные комплексы RBS-56 BILL 2, принятые на вооружение в конце 90-х годов.

Шведские противотанковые комплексы BILL 2 замечены на Украине
© Российская Газета

Эти ПТРК являются модернизированной версией оружия, разработки которого начались 44 года назад. В 1985 году стартовало серийное производство.

Главной особенностью этой системы является атака сверху во время пролета над целью, в результате поражение осуществляется в наименее защищенную часть - в крышу.

Полученный опыт был применен уже при создании NLAW, которые также массово поставлялись ВСУ.

Максимальная дальность стрельбы BILL 2 особо не впечатляет, всего лишь 2200 метров. Минимальная же дальность по неподвижной цели - 150 метров Если танк движется со скоростью 36 км/ч, то "мертвая зона" составляет уже 300 метров, а при 54 км/ч - 600 метров.

Вес самой ракеты - 10,7 кг. Скорость полета - 260 метров в секунду.

Полная масса комплекса - почти полсотни килограммов, и его обслуживает расчет в три человека.

Интересно, что в Швеции RBS-56 устанавливали на легкобронированные гусеничные транспортеры МТ-ЛБ, которые были закуплены в Германии.

Такие ПТУР поставлялись на экспорт в Австрию, Бразилию, Литву и Саудовскую Аравии. О каком-то их боевом использовании до отправки на Украину данных не появлялось.

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