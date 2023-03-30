В Варшаве пройдут учения с применением вертолетов и взрывчатки

Жителей Варшавы предупредили о проведении учений, которые пройдут 31 марта. Об этом говорится на странице Генерального командованиея Вооруженных сил (ВС) Польши в Twitter.

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Уточняется, что в районе Рембертува будут проходить учения с использованием вертолетов и взрывчатых веществ. Также аналогичные учения пройдут 4 апреля в районе Пясечно.