$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой

Lenta.ru

Российский тяжелый ударный дрон С-70Б «Охотник», который может нести вооружение во внутренних отсеках, представляет реальную угрозу, пишет американское издание 19FortyFive.

В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «Охотник», который может поступить в эксплуатацию в 2024 году, является «важной и потенциально опасной разработкой для Пентагона». Он сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы во внутренних отсеках. Это снизит радиолокационную заметность дрона.

«Возможность хранить оружие внутри аппарата, не подвешивая его снизу на пилонах, означает, что беспилотник может атаковать, работая в скрытом режиме», — пишет 19FortyFive.

Издание подчеркивает, что даже небольшое количество беспилотников С-70Б «Охотник» может представлять реальную угрозу.

В декабре 2022 года директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения. Аппарат может действовать вместе с истребителем пятого поколения Су-57, решать задачи противовоздушной обороны и поражать наземные цели.

В декабре 2021 года на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца дрона «Охотник» с плоским соплом.

Армия,Юрий Кнутов,Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий