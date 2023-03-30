$76.45+0.1482.39-0.75
26 минут назад

Минобороны: ПВО России впервые сбила новую украинскую ракету «Гром-2»

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщает ТАСС.

Ракета была сбита в зоне проведения спецоперации.

Также за сутки были перехвачены три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и уничтожены два украинских беспилотника в ДНР.

Кроме того, за последние сутки российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. За 24 часа ВСУ потеряли на запорожском и южно-донецком направлениях 25 военнослужащих.

В России назвали способные сбивать снаряды GLSDB системы

29 марта в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые перехватила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Этот реактивный снаряд наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.

Армия,Видео,Минобороны России,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий