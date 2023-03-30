В Минобороны РФ заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщает ТАСС.

Ракета была сбита в зоне проведения спецоперации.

Также за сутки были перехвачены три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и уничтожены два украинских беспилотника в ДНР.

Кроме того, за последние сутки российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. За 24 часа ВСУ потеряли на запорожском и южно-донецком направлениях 25 военнослужащих.