Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на территории Запорожской и Херсонской областей склад с боеприпасами и хранилище топлива бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную огневую установку украинского ЗРК "Бук-М1". Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.