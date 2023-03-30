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36 минут назад

Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на территории Запорожской и Херсонской областей склад с боеприпасами и хранилище топлива бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную огневую установку украинского ЗРК "Бук-М1". Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В районе населенного пункта Гребенниковка Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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