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37 минут назад

Рогов: в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, звучат взрывы

Газета.Ruиещё 4

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что взрывы звучат в находящемся под контролем Киева городе Запорожье.

Рогов: в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, звучат взрывы
Фото: ReutersReuters

"Начиная с 00:11 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало несколько взрывов", — написал Рогов в персональном Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Черниговской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Харьковской? Черниговской, Киевской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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