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Китай заявил о готовности сотрудничать с армией России

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Армия Китая готова к сотрудничеству с российской, чтобы в дальнейшем укрепить стратегические коммуникации и координации, заявило Минобороны КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что китайская армия готова к совместной работе с РФ в военной сфере для укрепления взаимного доверия и поддержания регионального мира и безопасности, а также для реализации идей глобальной безопасности. Армия Китая также готова совместно с РФ защищать международную справедливость и правосудие.

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намеченных Россией и Китаем важнейших направлениях сотрудничества. Они включают торговлю, финансы, а также реальный спектр. Также речь шла о развитии технологии и инфраструктуры.

При этом российский лидер подчеркнул, что в военном сотрудничестве между странами все прозрачно. Он добавил, что страны не создают никакого военного союза.

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