Гросси оценил безопасность снарядов с обедненным ураном

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. При этом он отказался комментировать информацию о поставках такого оружия Украине. об этом пишет «Интерфакс».

Гросси также выразил надежду на скорейшее окончание войны в Украине. Он подчеркнул, что МАГАТЭ долго изучал вопрос использования оружия с обедненным ураном и добавил, что это не относится к работе агентства на ЗАЭС. Кроме того, он заявил, что не может поддерживать или не поддерживать поставки такого вооружения.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о готовности поставить Украине боеприпасы, которые содержат обедненный уран. Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что использование обедненного урана в снарядах связано с его высокой плотностью и бронепробивным действием. Похожие характеристики имеют вольфрамовые сплавы, но они гораздо дороже в производстве.