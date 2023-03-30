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Гросси оценил безопасность снарядов с обедненным ураном

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. При этом он отказался комментировать информацию о поставках такого оружия Украине. об этом пишет «Интерфакс».

Гросси оценил безопасность снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости

Гросси также выразил надежду на скорейшее окончание войны в Украине. Он подчеркнул, что МАГАТЭ долго изучал вопрос использования оружия с обедненным ураном и добавил, что это не относится к работе агентства на ЗАЭС. Кроме того, он заявил, что не может поддерживать или не поддерживать поставки такого вооружения.

Что такое обедненный уран, в чем его опасность и особенности

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о готовности поставить Украине боеприпасы, которые содержат обедненный уран. Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что использование обедненного урана в снарядах связано с его высокой плотностью и бронепробивным действием. Похожие характеристики имеют вольфрамовые сплавы, но они гораздо дороже в производстве.

29 марта стало известно, что гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую атомную электростанцию. Гросси сопровождают руководство станции и ответственный технический персонал.

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