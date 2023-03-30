США испытали снаряд с удвоенной дальностью стрельбы

Компания BAE Systems и армия США провели успешные испытания артиллерийского снаряда повышенной летальности (SCALP), который может поражать цели на расстоянии более 110 км, что вдвое дальше, чем могут позволить современные высокоточные боеприпасы, передает New Atlas.

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Подкалиберный артиллерийский снаряд большой дальности предназначен для достижения цели "один выстрел - одно поражение". Артиллерийское подразделение “сможет выпустить снаряд с высокой степенью вероятности уничтожения цели и немедленно покинуть район до начала контратаки”.

SCALP может с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели с помощью стандартной 155-мм пушки.