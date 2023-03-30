В США назвали число боеспособных истребителей F-35

Более половины истребителей F-35, которыми располагают ВВС США, не годятся для выполнения боевых задач, сообщил генерал Майкл Шмидт. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
В докладе, подготовленном для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей по делам ВС Шмидт уточнил, что в настоящее время у США находится 540 самолетов, однако лишь 53,1% годны к полетам. А все свои задачи способны выполнять менее 30% F-35.
В своем отчете генерал не назвал причины такого положения дел, но ранее среди причин указывались нехватка запчастей, частые поломки двигателей и других компонентов, а также продолжительность ремонта. Ситуация ухудшилась в последние годы: в 2020 году к частичной годности были способны 69% истребителей, к полной – порядка 39%.
Как отметил Шмидт, максимальная готовность истребителей – его главный приоритет в работе. Он планирует повысить уровень готовности F-35 как минимум на 10% в течение года.
После начала спецоперации на Украине, западные страны усилили ревизию состояния своих ВС. В частности, Минобороны Дании заявило, что в настоящий момент армия страны находится в наихудшем состоянии за последние 40 лет. Германия сообщила, что на модернизацию ее войск может уйти 50 лет.