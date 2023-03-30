В США назвали число боеспособных истребителей F-35

Более половины истребителей F-35, которыми располагают ВВС США, не годятся для выполнения боевых задач, сообщил генерал Майкл Шмидт. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

В докладе, подготовленном для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей по делам ВС Шмидт уточнил, что в настоящее время у США находится 540 самолетов, однако лишь 53,1% годны к полетам. А все свои задачи способны выполнять менее 30% F-35.

В своем отчете генерал не назвал причины такого положения дел, но ранее среди причин указывались нехватка запчастей, частые поломки двигателей и других компонентов, а также продолжительность ремонта. Ситуация ухудшилась в последние годы: в 2020 году к частичной годности были способны 69% истребителей, к полной – порядка 39%.

Как отметил Шмидт, максимальная готовность истребителей – его главный приоритет в работе. Он планирует повысить уровень готовности F-35 как минимум на 10% в течение года.