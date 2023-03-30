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30 минут назад

Спецоперация на Украине 30 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 30 марта: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, применив 69 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что на Донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров, на Ясиноватском и Докучаевском — по одному обстрелу из артиллерии 155 миллиметров.

Атака пришлась по четырем населенным пунктам: Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, Макеевка.

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Черемошное в Белгородской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Однако в результате обстрела в нескольких населенных пунктах было повреждено электроснабжение. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже отправились на место, чтобы устранить неполадки.

Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ

Вооруженные силы РФ ликвидировали узел связи армии Украины в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны России.

Уточняется, что уничтоженный узел располагался в районе населенного пункта Семеновка.

Кроме того, военное ведомство доложило о поражении четырех пунктов управления подразделений украинский армии в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области.

Армия,СВО,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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