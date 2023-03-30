Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных

Двое сирийских солдат получили ранения в результате ракетной атаки на окрестности Дамаска со стороны Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны Сирии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

До этого сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку Израиля в окрестностях Дамаска.

Как говорится в сообщении, Израиль сегодня около 01.20 атаковал ряд позиций в окрестностях Дамаска, используя нескольких ракет со стороны Голанских высот. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет.

«В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб», — сообщает Министерство обороны Сирии.