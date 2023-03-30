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27 минут назад

Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных

Елена Прошина

Двое сирийских солдат получили ранения в результате ракетной атаки на окрестности Дамаска со стороны Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны Сирии.

Во время израильской атаки были ранены двое сирийских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщал, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку Израиля в окрестностях Дамаска.

Как говорится в сообщении, Израиль сегодня около 01.20 атаковал ряд позиций в окрестностях Дамаска, используя нескольких ракет со стороны Голанских высот. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет.

«В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб», — сообщает Министерство обороны Сирии.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии осудило авиаудары по ряду районов провинции Дейр эз-Зор со стороны США. Дипломаты подчеркнули, что атака повлекла за собой жертвы, ранения и разрушения, передает государственное агентство SANA.

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