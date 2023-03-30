Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты

Помощник главы ВВС США Эндрю Хантер сообщил, что Пентагон не намерен закупать гиперзвуковые ракеты ARRW от компании Lockheed Martin поскольку они показали неудовлетворительные результаты.
Об этом сообщило агентство Bloomberg. Хантер на слушаниях в конгрессе США отметил, что американские ВВС намерены дождаться дополнительных испытаний данных ракет, чтобы получить о них больше информации. Такое решение помощник главы ВВС не пояснил.
Ранее генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Майкл Шмидт сообщил, что половина истребителей F-35 не могут выполнять боевые полеты. Отмечается, что F-35 не могут выполнять тренировки, испытания и боевые полеты. Шмидт добавил, что доля таких самолетов составляла менее 30%. До этого американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш заявил, что является сторонником эскалации напряженности в отношениях с Россией во имя наращивания поставок вооружения на Украину.
Он также отметил, что поддерживает идеи поставок на Украину любого вооружения, в том числе, и истребителей F-16. Однако он считает, что поставлять Киеву ядерное вооружение нельзя.