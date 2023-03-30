$76.45+0.1482.39-0.75

Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты

Помощник главы ВВС США Эндрю Хантер сообщил, что Пентагон не намерен закупать гиперзвуковые ракеты ARRW от компании Lockheed Martin поскольку они показали неудовлетворительные результаты.

Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты
© DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Хантер на слушаниях в конгрессе США отметил, что американские ВВС намерены дождаться дополнительных испытаний данных ракет, чтобы получить о них больше информации. Такое решение помощник главы ВВС не пояснил.

Ранее генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Майкл Шмидт сообщил, что половина истребителей F-35 не могут выполнять боевые полеты. Отмечается, что F-35 не могут выполнять тренировки, испытания и боевые полеты. Шмидт добавил, что доля таких самолетов составляла менее 30%. До этого американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш заявил, что является сторонником эскалации напряженности в отношениях с Россией во имя наращивания поставок вооружения на Украину.

Он также отметил, что поддерживает идеи поставок на Украину любого вооружения, в том числе, и истребителей F-16. Однако он считает, что поставлять Киеву ядерное вооружение нельзя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий