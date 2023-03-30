Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты

Помощник главы ВВС США Эндрю Хантер сообщил, что Пентагон не намерен закупать гиперзвуковые ракеты ARRW от компании Lockheed Martin поскольку они показали неудовлетворительные результаты.

© DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Хантер на слушаниях в конгрессе США отметил, что американские ВВС намерены дождаться дополнительных испытаний данных ракет, чтобы получить о них больше информации. Такое решение помощник главы ВВС не пояснил.

Ранее генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Майкл Шмидт сообщил, что половина истребителей F-35 не могут выполнять боевые полеты. Отмечается, что F-35 не могут выполнять тренировки, испытания и боевые полеты. Шмидт добавил, что доля таких самолетов составляла менее 30%. До этого американский сенатор от штата Айдахо Джим Риш заявил, что является сторонником эскалации напряженности в отношениях с Россией во имя наращивания поставок вооружения на Украину.