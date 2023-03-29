На Украине призвали готовиться к приему истребителей F-16

По его словам, передача техники – непростой процесс, поэтому ему нужно дать старт уже сейчас. Игнат добавил, что все начнется с подготовки пилотов и инженеров, а параллельно будет идти подготовка базы для обслуживания и сети аэродромов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рада».