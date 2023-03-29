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17 минут назад

На Украине призвали готовиться к приему истребителей F-16

Деловая газета "Взгляд"

Украине нужно начинать готовиться к приему от Запада боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

На Украине призвали готовиться к приему истребителей F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, передача техники – непростой процесс, поэтому ему нужно дать старт уже сейчас. Игнат добавил, что все начнется с подготовки пилотов и инженеров, а параллельно будет идти подготовка базы для обслуживания и сети аэродромов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рада».

Он добавил об остающейся потребности Украины в истребителях, чтобы поражать цели в небе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.

Армия,Юрий Игнат,Валерий Залужный,Джозеф Байден,
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