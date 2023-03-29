Глава СНБО заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью в 3 тыс. км

Глава СНБО Украины Алексей Данилов в соцсетях заявил о наличии у вооруженных сил Украины беспилотников с дальностью в 3000 км.

«Украинский рой имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3 тыс. км», — пишет Данилов.

Свою публикацию глава СНБО Украины сопроводил фотографией самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году нарушил воздушное пространство СССР на легкомоторном самолете и совершил посадку в Москве.

По словам маршала СССР Дмитрия Язова, самолет Руста средства ПВО вели до самой Москвы от границы, однако сбивать его было запрещено руководством СССР из-за инцидента со сбитым над Сахалином в 1983 году южнокорейским лайнером.