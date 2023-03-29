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29 минут назад

Глава СНБО Данилов заявил о наличии у ВСУ беспилотников с дальностью в 3000 км

Газета.Ru

Глава СНБО Украины Алексей Данилов в соцсетях заявил о наличии у вооруженных сил Украины беспилотников с дальностью в 3000 км.

Глава СНБО заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью в 3 тыс. км
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украинский рой имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3 тыс. км», — пишет Данилов.

Свою публикацию глава СНБО Украины сопроводил фотографией самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году нарушил воздушное пространство СССР на легкомоторном самолете и совершил посадку в Москве.

По словам маршала СССР Дмитрия Язова, самолет Руста средства ПВО вели до самой Москвы от границы, однако сбивать его было запрещено руководством СССР из-за инцидента со сбитым над Сахалином в 1983 году южнокорейским лайнером.

Стали известны характеристики упавшего в Новой Москве дрона

Ранее военнослужащие группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекли две попытки проведения разведки со стороны ВСУ, уничтожив несколько украинских беспилотников и две разведывательные группы.

Армия,Алексей Данилов,Дмитрий Язов,Матиас Руст,
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