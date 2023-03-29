$76.45+0.1482.39-0.75
50 минут назад

Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике

Lenta.ruиещё 6

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, беспилотник упал в поле.

«Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.

Telegram-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма сопроводил пост фотографией, на которой видно место падения дрона. Принадлежность летательного аппарата не уточняется.

Стали известны характеристики упавшего в Новой Москве дрона

Ранее жители полуострова сообщили о взрыве в районе поселка Гвардейское. Они предположили, что сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник. По словам крымчан, взрыв был такой силы, что в соседнем поселке в жилых домах выбило стекла.

Армия,Сергей Аксенов,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий