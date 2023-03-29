Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
По его словам, беспилотник упал в поле.
«Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.
Глава Крыма сопроводил пост фотографией, на которой видно место падения дрона. Принадлежность летательного аппарата не уточняется.
Ранее жители полуострова сообщили о взрыве в районе поселка Гвардейское. Они предположили, что сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник. По словам крымчан, взрыв был такой силы, что в соседнем поселке в жилых домах выбило стекла.