$76.45+0.1482.39-0.75
57 минут назад

Ущерб от действий полковника Росгвардии оценили в сотни миллионов рублей

Lenta.ru

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ущерб от действий полковника Росгвардии оценили в сотни миллионов рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Его обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста.

Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

Армия,Сергей Волков,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий