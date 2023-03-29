Ущерб от действий полковника Росгвардии оценили в сотни миллионов рублей

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Его обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста.
Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.
О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.