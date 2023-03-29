В акватории Черного моря замечен самолет-разведчик НАТО

Над воздушным пространством Румынии и акваторией Черного моря замечен самолет радиоразведчик НАТО Lockheed EP-3E Aries II, который приписан к воздушной базе ВМС США на острове Крит. На данный момент он предположительно выполняет мероприятия по радиотехнической разведке в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На данный момент маршрут самолета находится на значительном отдалении от российской территории и от полуострова Крым.