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33 минуты назад

На Украине озвучили размер военных расходов в месяц

Лера Букина

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ежемесячные траты страны на оборонную кампанию в 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), передает РИА Новости.

На Украине озвучили размер военных расходов в месяц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является создание условий для финансирования военного бюджета. Марченко подчеркнул, что сейчас госбюджет получает 80 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов) доходов, тогда как «на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов) в месяц».

Министр указал на необходимость в текущем году собрать запланированные налоги. Вместе с тем он опроверг планы вводить кардинальные налоговые изменения.

Как заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, парламент Украины одобрил рост оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов).

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Ранее агентство Kyodo сообщило об одобрении парламентом Японии проекта дефицитного бюджета на следующий финансовый год огромными военными расходами. В 2023 финансовом году они достигнут 6,8 трлн иен (около $51,8 млрд).

Армия,Алексей Гончаренко,Сергей Марченко,Верховная Рада,
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