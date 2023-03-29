На Украине озвучили размер военных расходов в месяц

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ежемесячные траты страны на оборонную кампанию в 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является создание условий для финансирования военного бюджета. Марченко подчеркнул, что сейчас госбюджет получает 80 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов) доходов, тогда как «на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов) в месяц».

Министр указал на необходимость в текущем году собрать запланированные налоги. Вместе с тем он опроверг планы вводить кардинальные налоговые изменения.

Как заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, парламент Украины одобрил рост оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов).