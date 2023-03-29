Во Франции заявили об отсутствии планов выкупать истребители Mirage для Киева

Франция не планирует выкупать у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) истребители Mirage 2000-9 для передачи их Вооруженным силам Украины. Об этом пишет портал War Zone, ссылаясь на слова одного из французских чиновников.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен», — сказал источник.

Издание напомнило об информации из окружения президента Эмиратов Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна, согласно которой ОАЭ готовы продать истребители Mirage на вторичном рынке.