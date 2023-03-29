Лавров заявил об участии НАТО в конфликте на стороне Украины

Входящие в НАТО государства давно являются участниками конфликта на Украине и по сути воюют на стороне этой страны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает корреспондент «Ленты.ру».