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31 минуту назад

Песков: российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях под Артемовском

ТАСС

Кремль желает успеха российским бойцам, которые проявляют чудеса героизма под Артемовском. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", - сказал журналистам представитель Кремля.

Кремль заявил о невозможности достижения целей СВО дипломатией

На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев с призывами пойти на компромисс с Россией в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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