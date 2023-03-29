Кремль желает успеха российским бойцам, которые проявляют чудеса героизма под Артемовском. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", - сказал журналистам представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны украинцев с призывами пойти на компромисс с Россией в случае поражения Киева в Артемовске (украинское название - Бахмут) Песков отметил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".