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12 минут назад

В России назвали способные сбивать снаряды GLSDB системы

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Российские войска могут сбивать снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350. Способные сбивать GLSDB системы противовоздушной обороны (ПВО) назвал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

В России назвали способные сбивать снаряды GLSDB системы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что дальность поражения GLSDB составляет около 150 километров. Снаряды можно применять с универсальной пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам аналитика, боеприпас состоит из двигателя неуправляемого реактивного снаряда и управляемой авиабомбы. Когда боеприпас выходит на нужную высоту, бомба отстыковывается от двигателя и направляется к цели, разворачивая крылья.

«Безусловно, эту бомбу, которая планирует и приближается к цели, придется сбивать комплексами уже малой дальности ближе к тем объектам, на которые она будет нацелена. Тут надо использовать ту же номенклатуру ЗРК, которые [уже] используются против HIMARS — "Тор-М2" с модернизированным программным обеспечением, "Бук-М2" и "Бук-М3" и С-350 "Витязь"», — сказал Михайлов, добавив, что периодически снаряды HIMARS сбивают ракетами системы С-300В4.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВСУ пытаются подавить российскую систему ПВО, применяя GLSDB.

28 марта Минобороны России сообщило, что российская система ПВО сбила снаряд GLSDB в зоне проведения специальной военной операции.

Армия,Алексей Леонков,Александр Михайлов,Минобороны России,
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