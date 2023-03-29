В России назвали способные сбивать снаряды GLSDB системы

«Безусловно, эту бомбу, которая планирует и приближается к цели, придется сбивать комплексами уже малой дальности ближе к тем объектам, на которые она будет нацелена. Тут надо использовать ту же номенклатуру ЗРК, которые [уже] используются против HIMARS — "Тор-М2" с модернизированным программным обеспечением, "Бук-М2" и "Бук-М3" и С-350 "Витязь"», — сказал Михайлов, добавив, что периодически снаряды HIMARS сбивают ракетами системы С-300В4.