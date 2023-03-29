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10 минут назад

В России начались учения РВСН с комплексами «Ярс»

Никита Бородкин

В России началась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными ракетными комплексами «Ярс». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в учениях задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

В России начались учения РВСН с комплексами «Ярс»
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

Как отметили в ведомстве, комиссия командования Ракетных войск специального назначения (РВСН) проверит слаженность действий военнослужащих. Учения проходят в рамках плана подготовки на этот год.

В частности, предполагается отработка маневров на территории трех регионов. Также ракетчики продемонстрируют владение комплексом мер по маскировке и противодействию средствам воздушной разведки во взаимодействии с другими частями. Особое внимание уделят использованию беспилотников различных модификаций.

В Минобороны РФ подчеркнули, что учение с Новосибирским ракетным соединением позволит определить общий уровень боевой подготовки дивизии, а также оценить характеристики современных образцов вооружения и спецтехники.

Напомним, что РС-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он представляет собой современную модификацию комплекса «Тополь-М».

Армия,Минобороны России,РВСН,
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