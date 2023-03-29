Мобилизация: последние новости на сегодня 29 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Банки РФ выдали участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей

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Банки России с сентября прошлого года до начала марта 2023 года предоставили участникам специальной военной операции и членам их семей кредитные каникулы, которые оцениваются в 69,3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.

По сообщению регулятора, без учета кредитных каникул финансовые учреждения за февраль реструктурировали 54,8 тыс. кредитов россиян на 26,7 млрд рублей и 1,8 тыс. кредитов малых и средних предприятий на 48,7 млрд рублей. При этом в прошлом месяце количество поступивших заявок на реструктуризацию от граждан снизилось на 4% по сравнению с январем. Кредитные учреждения получили 166,3 тыс. заявок, тогда как месяцем ранее их было 173,3 тыс.

Также упал спрос со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства — количество поступивших заявок оценивается в 6,2 тыс. в феврале против 7,4 тыс. в январе.

Ингушетия отправит 25 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в месяц поста Рамадан

Ингушетия отправит в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей.

Его получат военнослужащие в рамках священного для мусульман месяца Рамадан. Продукты от местных сельскохозяйственных производителей направят фурами в начале апреля. Речь идет о сушеном мясе, тушенке, овощах, питьевой воде, яблоках, средствах личной гигиены, медикаментах и другом — всего 25 тонн.

Как сообщил главы республики Махмуд-Али Калиматов, бойцам необходимо дать знать, что на Родине о них помнят и ждут.

Акция проводится на средства из Национального фонда развития Ингушетии, который был создан главой региона.

Сообщение о неограниченной мобилизации в новых регионах не нашло подтверждения

Сообщения о том, что в новых российских территориях будут призывать мужчин всех возрастов, не подтвердились, сообщает «Лента.ру».

Об этом заявили несколько изданий Украины, среди которых «Гордон» и РИА Мелитополь. Также публикация появилась в Telegram-канале советника главы украинского Министерства внутренних дел Антона Геращенко.