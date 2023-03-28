Пентагон назвал бессмысленными поставки беспилотников ВСУ

Поставки американских беспилотников MQ-9 Reaper Вооруженным силам Украины (ВСУ) являются бессмысленными из-за эффективной работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает РИА Новости.

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить её в этой обстановке», — сказал американский министр, добавив, что MQ-9 Reaper «там не жилец».

Со словами Остина согласился председатель комитета начальников штабов Марк Милли.

Глава Пентагона также заявил, что США намерены продолжить разведполеты над Черным морем. Он не уточнил, продолжатся ли полеты дронов в районе, где ранее упал американский беспилотник MQ-9.