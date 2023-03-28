США признали неуспех в испытаниях собственного гиперзвукового оружия

Последние испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не были успешными, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Его цитирует РИА Новости.

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«Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — признал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.

25 марта ВВС США сообщили, что ранее провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Отмечается, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.