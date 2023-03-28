США признали неуспех в испытаниях собственного гиперзвукового оружия

Последние испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не были успешными, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Его цитирует РИА Новости.
«Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — признал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.
25 марта ВВС США сообщили, что ранее провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Отмечается, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.
До этого главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.