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38 минут назад

США признали неуспех в испытаниях собственного гиперзвукового оружия

Lenta.ruиещё 7

Последние испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не были успешными, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Его цитирует РИА Новости.

США признали неуспех в испытаниях собственного гиперзвукового оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — признал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.

25 марта ВВС США сообщили, что ранее провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Отмечается, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.

До этого главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.

Армия,Фрэнк Кендалл,Конгресс США,Пентагон,
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