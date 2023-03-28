Министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине идут напряженные бои и наиболее важные из них происходят в районе Бахмута (Артемовска). Трансляция мероприятия велась на сайте Пентагона.
«Идут напряженные бои, мы видели, что ситуация меняется в пользу то одной, то другой стороны. В последнее время мы наблюдаем значительные бои в районе Бахмута», — сказал он.
По словам главы оборонного ведомства, у ВСУ есть шанс добиться значимых успехов на поле боя до следующей зимы и США делают для этого «все возможное».
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные практически полностью «зачистили» промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов в городе Артемовск.