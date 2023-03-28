Министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине идут напряженные бои и наиболее важные из них происходят в районе Бахмута (Артемовска). Трансляция мероприятия велась на сайте Пентагона.