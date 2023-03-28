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18 минут назад

Шеф Пентагона Остин назвал бои на Украине напряженными

Газета.Ru

Министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине идут напряженные бои и наиболее важные из них происходят в районе Бахмута (Артемовска). Трансляция мероприятия велась на сайте Пентагона.

«Идут напряженные бои, мы видели, что ситуация меняется в пользу то одной, то другой стороны. В последнее время мы наблюдаем значительные бои в районе Бахмута», — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, у ВСУ есть шанс добиться значимых успехов на поле боя до следующей зимы и США делают для этого «все возможное».

Глава Минобороны США: F-16 сейчас не нужны Украине

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные практически полностью «зачистили» промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов в городе Артемовск.

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