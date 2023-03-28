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21 минуту назад

NYT: Пентагон напечатает игральные карты с поставленным на Украину оружием

Российская Газетаиещё 1

Министерство обороны США напечатает игральные карты с изображениями поставленной на Украину военной техники НАТО. В колоде 52 карты с фотографиями танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и другого вооружения, а также два джокера.

NYT: Пентагон напечатает игральные карты с поставленным на Украину оружием
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как заявил NYT представитель Пентагона майор Эндрю Харшбергер, идея заключается в том, чтобы помочь солдатам научиться быстро "идентифицировать вражескую технику и отличать ее от вооружения дружественных сил".

Многие системы вооружения, представленные в новой колоде, либо были отправлены в Украину в прошлом году, либо используются для обучения украинских войск или запланированы к отправке.

Большинство из карт изображают американские системы: боевая машина пехоты М2 Bradley - червовая дама, танк M1 Abrams - трефовый король, бронетранспортер М113 - туз пик, шестерка треф - это ракетная система M142 HIMARS. Одним из джокеров является зенитная ракета Stinger. Валет червей - вертолет UH-60 Black Hawk.

Встречается также вооружение стран НАТО: зенитная установка немецкого производства Gepard - это семерка пик, а французская гаубица CAESAR - двойка червей, французский танк Leclercs - восьмерка червей в новой колоде.

Карты будут напечатаны в апреле и будут распространяться среди военнослужащих армии США, войск НАТО и ВСУ.

Кстати

Пентагон выпускал подобные игральные колоды ранее. Например, во время американского вторжения в Ирак в 2003 году на картах печатались портреты иракских военных, полицейских и политиков, а также обознались награды за их поимку. Саддам Хусейн фигурировал в качестве туза пик.

Армия,НАТО,Пентагон,
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