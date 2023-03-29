Washington Examiner: подлодки «Ясень-М» грозят США поражением в Третьей мировой

Американский журнал Washington Examiner рассказал, что США могли бы проиграть Третью мировую войну из-за российских подлодок проекта 885М «Ясень-М». Издание подчеркивает, что российские подводные силы нового поколения хорошо обучены и используют самые современные средства.

По версии журнала, российские подводные силы представляют большую ценность для армии Китая - «тренируясь с русскими и учась у них, китайцы значительно повышают свою готовность сражаться с ВМС США».

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Генерал США Глен ВанХерк ранее предупредил Конгресс, что России, вероятно, потребуется всего пару лет, чтобы обеспечить постоянное присутствие подлодок проекта «Ясень» как в Тихом, так и в Атлантическом океанах.

Washington Examiner называет эти субмарины «заряженными на эффективную войну». Они необычайно тихие, благодаря чему силам НАТО не удается их обнаружить.

Также эти подлодки способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» (и с обычными, и с ядерными боеголовками) и крылатые ракеты «Калибр».

По версии журнала, если бы такая подлодка незаметно подобралась к восточному побережью США, она могла бы нанести ядерный удар по Вашингтону. Если бы там в этот момент находились президент и вице-президент США, возможности ответного удара американцев были бы «значительно снижены».

«США могли бы даже проиграть Третью мировую войну», - подчеркивает издание.

Washington Examiner отмечает, что подлодки проекта «Ясень» создают дополнительную нагрузку на «и без того перегруженные» подводные силы ВМС США. Американскому флоту не хватает ударных подлодок и США недостаточно быстро строят новые.

Издание подчеркивает, что подлодки будут иметь решающее значение для противодействия США китайскому вторжению на Тайвань, которое «вполне может произойти до конца этого десятилетия».

Как минимум проект «Ясень» позволит президенту РФ Владимиру Путину удерживать часть американских субмарин в Атлантике во время возможной американо-китайской войны.

Тем временем, как отмечает Washington Examiner, сенаторы-республиканцы спасают от списания пять из девяти американских LCS - прибрежных боевых кораблей. Журнал подчеркивает, что LCS не способны участвовать в сражениях с Китаем.