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Эстония ответила на обвинения в поставках Киеву старой военной техники

Министерство обороны Эстонии прокомментировало публикацию издания Politiko, в которой говорится, что республика поставляет Украине устаревшую военную технику, чтобы заменить ее новой за счет Фонда мира Евросоюза, передает «Интерфакс».

Эстония ответила на обвинения в поставках Киеву старой военной техники
© globallookpress.com

Ведомство подчеркнуло, что статья содержит ложные утверждения. Оно назвало это злонамеренной попыткой подорвать помощь Киеву и единство среди союзников.

«Мы сделали для помощи Украине все возможное. На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше или оно новое», - указало Минобороны.

Как стало ранее известно, Европейский фонд мира компенсирует странам около 84% средств, выделенных на военную помощь украинской стороне. При этом каждое государство самостоятельно производит расчет стоимости техники.

Некоторые страны, в частности Эстония, потребовали компенсации, соразмерной стоимости современного оборудования. Таллину досталась наибольшая компенсация – 134 млн евро.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) были направлены 122-миллиметровые снаряды Yarmuk пакистанской компании Pakistani Ordnance Factories. Они уже применяются в артиллерии.

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