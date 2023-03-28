Эстония ответила на обвинения в поставках Киеву старой военной техники

Министерство обороны Эстонии прокомментировало публикацию издания Politiko, в которой говорится, что республика поставляет Украине устаревшую военную технику, чтобы заменить ее новой за счет Фонда мира Евросоюза, передает «Интерфакс».

Ведомство подчеркнуло, что статья содержит ложные утверждения. Оно назвало это злонамеренной попыткой подорвать помощь Киеву и единство среди союзников.

«Мы сделали для помощи Украине все возможное. На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше или оно новое», - указало Минобороны.

Как стало ранее известно, Европейский фонд мира компенсирует странам около 84% средств, выделенных на военную помощь украинской стороне. При этом каждое государство самостоятельно производит расчет стоимости техники.

Некоторые страны, в частности Эстония, потребовали компенсации, соразмерной стоимости современного оборудования. Таллину досталась наибольшая компенсация – 134 млн евро.