Франция увеличит поставки снарядов Украине

Париж увеличит поставки снарядов калибра 155 миллиметров в два раза. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню, передает Figaro.

«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести их количество до 2 тысяч в месяц», — рассказал политик.

Он также уточнил, что французская сторона вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T стоимостью несколько сотен миллионов евро.

Лекорню добавил, что сейчас прорабатывает вместе с французским премьер-министром Элизабет Борн возможность пополнения фонда поддержки Украины, из которого уже было потрачено около 200 миллионов евро.