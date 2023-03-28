Франция увеличит поставки снарядов Украине

Париж увеличит поставки снарядов калибра 155 миллиметров в два раза. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню, передает Figaro.
«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести их количество до 2 тысяч в месяц», — рассказал политик.
Он также уточнил, что французская сторона вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T стоимостью несколько сотен миллионов евро.
Лекорню добавил, что сейчас прорабатывает вместе с французским премьер-министром Элизабет Борн возможность пополнения фонда поддержки Украины, из которого уже было потрачено около 200 миллионов евро.
Ранее газета Figaro сообщала, что пилоты ВСУ проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции. Кроме того, по данным газеты, Париж мог бы поставить украинским военным около десятка единиц боевой авиации. При этом в Минобороны Франции опровергли эту информацию.