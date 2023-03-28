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Ким Чен Ын потребовал увеличить производство ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов, чтобы нарастить ядерный потенциал страны «в геометрической прогрессии». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын потребовал увеличить производство ядерного оружия
© globallookpress.com

По данным издания, такое распоряжение Ким Чен Ын отдал сотрудникам Института ядерного оружия и сферы атомной энергетики.

«Ким Чен Ын сказал, что никогда нельзя довольствоваться достигнутым в работе по укреплению последовательной готовности наших ядерных вооруженных сил к реагированию, а нужно прилагать непрерывные усилия к их беспрерывному укреплению», - говорится в статье.

При этом северокорейский лидер подчеркнул, что наращивание ядерных сил Северной Кореей направлено «на защиту мира и стабильности в регионе», а врагом является не какая-то конкретная страна, а «сама война» и ядерная эскалация.

Ранее КНДР провела испытания нового беспилотника, способного двигаться под водой и нести ядерный заряд для «сверхмощного радиоактивного цунами», которое должно «разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника».

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