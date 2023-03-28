Ким Чен Ын потребовал увеличить производство ядерного оружия

«Ким Чен Ын сказал, что никогда нельзя довольствоваться достигнутым в работе по укреплению последовательной готовности наших ядерных вооруженных сил к реагированию, а нужно прилагать непрерывные усилия к их беспрерывному укреплению», - говорится в статье.