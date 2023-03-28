Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в любое время

Северная Корея готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте. Об этом Ким Чен Ын на фоне прибытия авианосной группы США в Южную Корею, его слова передает Bloomberg.
Отмечается, что государственный лидер сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб. Этот визит политика связан с тем, что КНДР пообещала беспрецедентный ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. По его мнению, стране необходимо дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия.