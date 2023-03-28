Yonhap: авианосец ВМС США прибыл в южнокорейский Пусан

Атомный авианосец ВМС США Nimitz прибыл в южнокорейский портовый город Пусан после совместных учений с ВМС Республики Корея в водах к югу от полуострова. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

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На борту авианосца находится около 70 боевых самолетов и вертолетов, он является флагманом 11-й авианосной ударной группы. Прибытие корабля может быть предупреждением КНДР со стороны Вашингтона воздержаться от ракетных пусков, считает Yonhap.

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В понедельник ВМС Республики Корея вместе с 11-й авианосной группой провели совместные учения к югу от Корейского полуострова. С южнокорейской стороны участвовали эсминцы "Король Седжон Великий" и "Чхве Ён". Командующий американской ударной группой Кристофер Суини заявил, что он не испытывает страха или беспокойства из-за КНДР. По его словам, Сеул и Вашингтон располагают "большими возможностями", проводят интенсивный обмен информацией.

На борт авианосца в понедельник также поднялся председатель Комитета начальников штабов Республики Корея Ким Сын Гём. "Мы предельно ясно донесем, что попытка противника нанести ядерный удар непременно приведет к концу его режима", - сказал он.

В понедельник утром, по данным Сеула, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что в понедельник военные КНДР провели испытательный запуск тактических баллистических ракет класса "земля - земля" с имитацией воздушного ядерного взрыва на высоте 500 м. Кроме того, 25-27 марта народная республика снова провела в Японском море испытания подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерный боезаряд и вызвать "радиоактивное цунами".